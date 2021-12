Zwei junge Herren werden in letzter Zeit am Gymnasium Herzogenaurach immer wieder ins Büro des Schulleiters gerufen. Aber nicht um irgendwelche Tadel einzuholen, ganz im Gegenteil, berichtet Lehrerin Christine Wächter. Die beiden Schüler Wilson Vieweg und Feres Sfar aus der Klasse 9b wurden nicht nur in der Chemie-Olympiade oder bei der Fürther Mathematik-Olympiade mit Preisen ausgezeichnet, sondern haben nun auch im Landeswettbewerb Mathematik sehr erfolgreich gearbeitet und in der ersten Runde einen zweiten Platz erreicht. Zu dieser Auszeichnung wurde den beiden herzlich gratuliert und eine offizielle Urkunde sowie ein kleiner Preis überreicht.

Der Landeswettbewerb Mathematik wird vom bayerischen Kultusministerium veranstaltet. Teilnahmeberechtigt sind die Schülerinnen und Schüler der Realschulen und Gymnasien bis einschließlich Jahrgangsstufe 10. In zwei Runden müssen anspruchsvolle Aufgaben in einem Zeitraum von rund neun Wochen bearbeitet werden.

Schulleiter und Mathelehrkräfte hoffen nun fest, dass Feres und Wilson auch für die Aufgaben der zweiten Runde Zeit finden, und sind fest überzeugt, dass die beiden in naher Zukunft wieder zur Übergabe von Urkunden und Preisen ins Direktorat gerufen werden. red