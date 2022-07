So ein 50. Geburtstag bzw. 60. Geburtstag ist bei den meisten Menschen Anlass, eine große Party zu feiern und viele Gäste einzuladen. Was aber, wenn eine ganze Schule 50 und 60 Jahre alt wird? Ganz einfach, dann wird die Party größer und die Gäste werden mehr. So auch die beiden Schulgebäude in Weisendorf , und dies feierten nicht nur die Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, sondern die gesamte Gemeinde.

Nachdem bereits vor einiger Zeit der Gedanke daran durch manchen Kopf der Schule gegeistert war und die Vorbereitungen für diesen Tag in den letzten Monaten und insbesondere Wochen alles Denken zunehmend stärker in Beschlag genommen hatte, war er endlich gekommen: der Tag, an dem der Geburtstag der beiden Schulgebäude gefeiert werden sollte. Am vergangenen Freitag war es so weit.

Buntes Programm mit vielen Aktionen

Mit einem großen Festumzug aller Schülerinnen und Schüler der Grundschule Weisendorf startete die große Geburtstagsfeier , mit dabei auch Weisendorfer Vereine und Vertreterinnen und Vertreter der Marktgemeinde. Zur Geburtstagsfeier hatten das Kollegium, der Elternbeirat und viele Eltern ein buntes Programm mit zahlreichen Aktionen im Pausenhof und auf dem Sportgelände vorbereitet. Die Besucherinnen und Besucher und natürlich die Kinder wurden vom Elternbeirat bestens mit Speisen und Getränken und „Kuchen satt“ versorgt. Zum festlichen Abschluss gab es ein Benefizkonzert der Schülerinnen und Schüler in der Mehrzweckhalle unter der Leitung von Susanne Leuchtenberger-Schlüter. Die jungen Sängerinnen und Sänger hatten vielbeklatschte Lieder vom Frieden und Kinder helfen Kindern einstudiert. Dem Konzert wohnten auch geflüchtete Mütter und Kinder aus der Ukraine bei und die Einführungsrede wurde auch auf Ukrainisch gehalten. Wie Gerd Ankermann vom Helferkreis „ Weisendorf hilft“ dem Publikum erläuterte, werden die Spenden, die bei dem Konzert gesammelt wurden, für die Schulausstattung der ukrainischen Kinder verwendet.

Partnerschaftliches Miteinander

Das partnerschaftliche Miteinander ist fest im Schulprofil der Weisendorfer Grundschule verankert: So gibt es mehrere Kooperations- und Partnerprojekte wie die Schulpartnerschaft mit einer Schule im Nordosten Indiens, in Zubza, Kooperationsklassen mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum, der Don-Bosco-Schule , in Höchstadt a. d. Aisch, und Partnerklassen mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum, der Wilhelm-Pfeffer-Schule, in Herzogenaurach. Schulleiterin Petra Pausch und ihr Team legen Wert auf einen respektvollen Umgang mit den Mitmenschen, der Natur und Gegenständen zur Bewahrung christlicher und ethischer Traditionen sowie der Vermittlung von grundlegenden Werten.

Darüber hinaus engagiert sich die Grundschule Weisendorf insbesondere auch im Bereich Gesundheitserziehung. Dazu gibt es im Bereich „Ernährung“ und „Bewegung“ zahlreiche Aktionen, wie Wanderungen, Teilnahme an Sportveranstaltungen und gemeinsame Frühstücke.

„Die Schulzeit ist die schönste Zeit“ – zu dieser Erkenntnis kommen viele wohl erst, wenn sie schon aus der Schule raus sind. Gut so, denn dann gibt es immer etwas zu erzählen über diese guten Zeiten. Vielleicht wenn der nächste runde Geburtstag ansteht?