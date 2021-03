Zu Beginn der jüngsten Sitzung des Heßdorfer Gemeinderates informierte Bürgermeister Horst Rehder (BB) das Gremium über den Sachstand zur Erweiterung der Kindertagesstätte. "Die Restarbeiten neigen sich dem Ende zu und werden noch im März abgeschlossen werden können", gab sich der Bürgermeister zuversichtlich.

In diesen Tagen sollen die Außenanlagen in Angriff genommen werden, so hätten das Planungsbüro Kounowsky und Firma Kolb aus Nürnberg zugesichert, zwei Trupps nach Heßdorf zu schicken. Während sich ein Trupp um die Fertigstellung der Außenanlagen der Schule und den Hof kümmert, wird der andere Trupp an der Kindertagesstätte eingesetzt. Allerdings werde bei der Kindertagesstätte nicht sofort das gesamte Areal zur Verfügung stehen, aber die Firma werde in absehbarer Zeit zumindest einen Teil der Spielanlagen nutzbar machen. Dazu wird das Konzept des Planungsbüros Kounovsky umgesetzt, das der Gemeinderat im Juni des vergangenen Jahres beschlossen hat und das damals wegen der Kosten für teils emotionale Diskussionen gesorgt hatte. Die Arbeiten wurden beschränkt öffentlich ausgeschrieben und drei Firmen gaben ein Angebot ab.

Mindestbieter war die Firma Kolb aus Nürnberg mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von knapp 100 000 Euro. Darin sind auch Mehrkosten von rund 2000 Euro enthalten, weil der vorhandene Holzzaun in Lattenbauweise nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entspricht und durch einen neuen Zaun ersetzt werden soll. Dazu informierte der Bürgermeister den Gemeinderat auch, dass in Hannberg nicht genügend Krippenplätze zur Verfügung stünden. Er und die Verwaltung seien bemüht, dass jedes angemeldete Kind einen Krippenplatz bekomme. Man stehe mit den Nachbargemeinden in Verbindung, und voraussichtlich könnten in Großenseebach freie Krippenplätze in Anspruch genommen werden.

Wasserleitung wurde teurer als geplant

Die Verlegung der Hauptleitung der Wasserversorgung im Bereich des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Untermembach war schon öfter ein Thema im Gemeinderat . So wurde bereits im Jahr 2015 sowohl im Gemeinderat Heßdorf als auch in der Verbandsversammlung der Seebachgruppe jeweils ein Beschluss über eine Kostenteilung der Leitungsverlegung gefasst. So wurden von der ausführenden Rohrleitungsbau Kosten von knapp 46 000 Euro in Rechnung gestellt und auch vom Zweckverband der Seebachgruppe bezahlt. Allerdings ergaben sich dabei deutliche Mehrungen: Für Absperrungen, Abbrucharbeiten und Wiederherstellung sowie Aushub und Bodenaustausch wurden zusätzlich 22 000 Euro berechnet, die bei der damaligen Kostenberechnung unberücksichtigt blieben. Von der Gemeinde Heßdorf sind gemäß Beschlusslage deshalb noch 23 000 Euro an den Zweckverband Seebachgruppe zu entrichten. Der Gemeinderat nahm die Forderung ohne Diskussion zur Kenntnis.

In den letzten Jahren wurden an den Grundschulen Hannberg und Großenseebach Praktikanten im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) beschäftigt. Diese unterstützen tatkräftig die Arbeit an beiden Schulen sowie die Mittagsbetreuung und der Einsatz hat sich seit Jahren absolut bewährt. Deshalb stellte die Schulleitung den Antrag, die beiden Praktikumsplätze für das kommende Schuljahr erneut zu besetzen.

Mit der Nachbargemeinde Großenseebach wurde abgestimmt, dass jede Gemeinde eine FSJ-Stelle finanziert. Die Kosten betragen monatlich knapp 2000 Euro für beide Stellen, genauer für jede Gemeinde 11 500 Euro pro Jahr. Da sich die Zusammenarbeit sowohl für die Praktikanten als auch für die Schulen und die Mittagsbetreuung als ein absoluter Gewinn erwiesen hätte, sollte dies aus Sicht der Verwaltung unbedingt fortgeführt werden. Die Vereinbarung sollte für die kommenden fünf Jahre geschlossen werden, hieß es im Beschlussvorschlag.

Der Gemeinderat Großenseebach hat darüber bereits positiv entschieden und die Finanzierung der Kosten beschlossen. Auch Heßdorf sicherte nun die Finanzierung der Kosten für die Beschäftigung von einer FSJ-Stelle für die Zeit bis zum Schuljahr 2025/2026 zu und die Verwaltung wird die notwendigen Vereinbarungen mit der Trägerorganisation treffen.

Durch den Wintereinbruch konnten die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Heßdorf-Süd nicht weiter fortgeführt werden und es kommt dadurch zu einem zeitlichen Verzug, informierte Bürgermeister Horst Rehder. Allerdings arbeite die Baufirma seit über einer Woche mit Hochdruck daran, um das Baugebiet bebaubar zu machen und um im Anschluss die Straßenbauarbeiten in der Lohestraße in Richtung Heßdorf-Süd zu beginnen.

Randsteine werden bald gesetzt

So werden derzeit Leitungen und Rohre verlegt, um die Randsteine und Rabatten setzen zu können. Im Zuge der Herstellung der Lohestraße wurden bereits die beiden Linden durch eine Fachfirma in das Freizeitgelände Heßdorf /Untermembach umgesetzt.

Nach Aussage des Bürgermeisters sollen möglichst bald die Vermessungsarbeiten beginnen, damit die bauwilligen Interessenten mit dem Aushub beginnen können. In diesem Zusammenhang wurde auch die Frage gestellt, wie es mit dem Bedarf an Mietwohnungsbau durch eine Genossenschaft aussieht. Nach den Worten des Bürgermeisters sei man im Gespräch, die Auswertung sei in Arbeit und in der nächsten Sitzung könne die Verwaltung dazu sicher mehr sagen.