Gut vier Monate nach der deutschlandweiten Aktion „Stadtradeln“ erfolgte heute die Preisübergabe für die Teilnehmer aus der Gemeinde Großenseebach . Trotz der coronabedingten Verzögerung freuten sich die Radler immer noch sehr über die Anerkennung ihrer sportlichen Leistung.

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt fand die Aktion „Stadtradeln“ vom 8. bis 28. Mai statt. Deutschlandweit beteiligten sich insgesamt 2172 Kommunen. Diese haben ihre Bürger motiviert, während der dreiwöchigen Aktion möglichst viele Alltagswege klimafreundlich zurückzulegen – mit dem Fahrrad. Aus Großenseebach haben sieben Teams teilgenommen, und so radelten deren 71 Teilnehmer insgesamt 7560 Kilometer und sparten so 1,1 Tonnen CO 2 ein.

Als besonders radelfreudig erwies sich das Team der „Pferdefreunde Großenseebach “, dessen 18 Teilnehmer satte 3174 Kilometer in die Pedale traten und sich somit vor dem „Offenen Team Großenseebach “ und „GSB_B6B“ den ersten Platz der Großenseebacher Teams sicherten. Diese Teams konnten am Rathaus Großenseebach ihre Preise aus den Händen von Bürgermeister Jürgen Jäkel entgegennehmen. Sein Dank galt noch einmal allen Teilnehmern der Aktion, die damit deutlich ihr Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit gezeigt hätten. Insgesamt nahmen am Stadtradeln 2021 im Landkreis Erlangen-Höchstadt 260 Teams mit zusammen 2253 Pedalrittern teil, die auf dem Drahtesel 445 952 Kilometer zurücklegten und damit 66 Tonnen CO 2 eingespart haben. red