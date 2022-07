270 Personen umfasst die Liste der ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Höchstadter St.-Georgspfarrei. Am Vorabend des Pfarrfestes waren sie alle auf den Kirchplatz geladen, um eine Anerkennung für ihre vielfältigen Dienste in Empfang zu nehmen.

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Karola dos Reis Goncalves bezeichnete im Rückblick auf die Pandemiejahre den Einsatz so vieler für „unwahrscheinlich wichtig und alles andere als selbstverständlich“. Kommunikation mit digitalen Medien fand genauso statt wie das Verteilen der Pfarrbriefe im gesamten Stadtgebiet, die Caritas-Hauslistensammlungen oder die Sternsingeraktion. Alles musste neu durchdacht und ganz anders geplant werden.

Die Erfahrung der Menschen, die Pfarrgemeinde vergesse einen nicht, sei enorm wichtig und nur durch den Einsatz vieler zu bewältigen gewesen, sagte Goncalves.

Ebenso dankte die Vorsitzende dem Pastoralteam der Seelsorger, der Kirchenverwaltung, den Organisten- und Mesnerteams und der Grottenbaugruppe. „Wer hätte gedacht, welch eine Strahlkraft von diesem Ort ausgeht und wie sich die Lourdesgrotte nicht nur zu Gottesdienstzeiten zu einem Magneten entwickelt?“

Hilfreiche Aktionen

Aber auch die anderen Freiluftgottesdienste im Schlosshof oder auf dem Marktplatz zu den hohen Feiertagen bezeichnete Goncalves als hilfreich und den Menschen entgegenkommend.

Vier in diesem Jahr aus dem Pfarrgemeinderat ausgeschiedenen Männern dankte Goncalves besonders. 36 Jahre gehörte Peter Schramm als Leiter des Sachausschusses Mission und Weltkirche sowie als der für Öffentlichkeitsarbeit Zuständige dem Gremium an.

32 Jahre lang umsorgte Karl Krippner das Pfarreileben in vielfältiger Art und Weise.

Zwölf Jahre lang vertrat Karl Barth den Pfarrgemeinderat von Höchstadt auf Dekanats- und Diözesanebene und stand als Dekantsrats- und Seelsorgebereichsratsvorsitzender den der Pfarrei übergeordneten Gremien vor.

44 Jahre lang dabei

Aus gesundheitlichen Gründen konnte Alfred Fradl die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen. Er war als Vorsitzender des Nackendorfer Kapellenvereins 44 Jahre lang Mitglied des Pfarrgemeinderates. red