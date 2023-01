Einen Scheck in Höhe von 6850 Euro hat Schwester Ruth Reißig CJ in Bamberg aus den Händen von Ursula Fröhlich aus Herzogenaurach in Empfang genommen. Erlöst wurde das Geld durch den Verkauf von Olivenholzkunstwerken und Gestricktem in Herzogenaurach .

Gemeinsam mit Agnes Scheer konnte Ursula Fröhlich den Erlös der Olivenholzaktion vor Ort in Bamberg an Schwester Ruth Reißig überreichen, die freudig überrascht war, dass es auch im vergangenen Jahr wieder gelungen war, so viel Geld zu sammeln.

Schwester Ruth Reißig war viele Jahre in Herzogenaurach tätig gewesen.

Bereits Mitte September hatte Fröhlich die Olivenholzkunstwerke im Heiligen Land bestellt, in Herzogenaurach angekommen ist das Paket erst in der Weihnachtswoche. So konnten beim Herzogenauracher Weihnachtsmarkt lediglich die noch vorhandenen Bestände aus dem letzten Jahr verkauft werden.

Glücklicherweise hatten sich auch im vergangenen Jahr Betti Kräck, Agnes Scheer, Maria Hirdina, Anneliese Erhardt, Elise Brandl, Karin Galster und Ursula Fröhlich wieder vieles einfallen lassen, was auf dem Weihnachtsmarkt und auch natürlich wieder online per WhatsApp − wie in den letzten Coronajahren − zum Verkauf angeboten werden konnte.

Dazu zählten ca. 100 Paar Socken und 100 Paar Hüttenschuhe in allen Größen und Farben. Zusätzlich gab es in diesem Jahr neu im Angebot ca. 50 Paar japanische Handschuhe, die sich als großer Renner erwiesen. Ebenso waren wieder 'Àmigurumis' für Groß und Klein im Sortiment.

Um all dies zu bewerkstelligen, hatten die Unterstützerinnen bereits im Februar mit der Arbeit begonnen. Außerdem konnten am Vierten Advent die Gottesdienstbesucher in Haundorf zum ersten Mal nach Corona wieder Olivenholzkunstwerke erwerben, was einen Erlös von 350 Euro brachte.

Aufgestockt wurde der Erlös durch Spenden von Gudrun Müller und ihrem Tanzclub in Höhe von 500 Euro und von Katharina Fröhlich in Höhe von 350 Euro .

Das durch den Verkauf erlöste Geld geht in diesem Jahr an folgende Einrichtungen: An das Caritas Baby Hospital in Bethlehem, an Schwerster Thoma und Schwester Klara in Emmaus, an Crèche de la famille in Bethlehem, an die Grace Armen- und Nothilfekasse Jerusalem sowie den Olivenholzschnitzer Ibrahim Giacaman. Manfred Welker