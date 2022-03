Bei Kon-trollen des Schwerverkehrs auf der A 3 hat die Polizei am Mittwoch zwei gravierende Verstöße festgestellt. Das geht aus einer Mitteilung der Verkehrspolizei Erlangen hervor.

Erhebliche Strafen drohen

Zunächst wurde um 17.40 Uhr an der Rastanlage Aurach-Nord ein Sattelzug einer Kon-trolle unterzogen. Der Laster war, beladen mit frischen Schnittblumen, auf dem Weg von Antalya nach Amsterdam. Bei einer Auswertung der Fahrerkarte konnten erhebliche und dauerhafte Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten zurück bis in den August vergangenen Jahres festgestellt werden. So wurde zum Beispiel die täglich zulässige Lenkzeit von zehn Stunden um fünfeinhalb Stunden überschritten. Die Ruhezeit wurde von neun auf bis zu eine Stunde verkürzt.

Die Geldbuße für die gesamten Verstöße beläuft sich für den Fahrer auf rund 34 000 Euro. Beim Unternehmen, das die Fahrten angeordnet hat, liegt die Summe bei über 100 000 Euro. Das weitere Bußgeldverfahren führt laut Polizeiangaben das Bundesamt für Güterverkehr durch.

Der zweite Fall

Um 20.40 Uhr fiel ein Sattelzug auf, der in deutlicher Schräglage in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs war. Bei einer Kontrolle am Autohof in Erlangen-Tennenlohe wurden am Auflieger erhebliche technische Mängel festgestellt. An der hintersten Achse war ein Luftfederbalg undicht und luftlos, was zur Schieflage führte. Der Fahrer versuchte, den Defekt unfachmännisch mittels Spanngurten zu beheben. Die Schieflage blieb, und das nun schräg stehende Rad kam dauerhaft in Kontakt mit dem Kotflügel. Dadurch hatte sich bereits ein Teil der Lauffläche abgelöst. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Sicherheitsleistung erhoben. red