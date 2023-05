An Christi Himmelfahrt fand die traditionelle Fahrzeugsegnung am Marktplatz statt. Über 20 Autos sowie Fahrräder , Motorräder und Firmenfahrzeuge konnte Stadtpfarrer Kilian Kemmer segnen. Dabei zitierte er den legendären Politiker Franz Josef Strauß mit den Worten: Dankbar rückwärts, mutig vorwärts und gläubig aufwärts. Weitblick in die Fahrtrichtung und nach links und rechts, ist genauso wichtig wie der Blick in den Rückspiegel , meinte Kemmer. „Das gläubige Aufwärtsschauen darf sich natürlich nicht während der Fahrt ereignen“. Gottvertrauen und die Überzeugung, für Verantwortung und Umsicht gesegnet und begleitet zu sein, kommt durch die Segnung von Fahrzeugen zum Ausdruck. Dafür dankte Kilian Kemmer den Fahrzeughaltern. Nr