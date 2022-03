In Anwesenheit der Filmemacher aus Athen wird im ZeWi – Zentrum Wiesengrund, Wöhrmühle 7, Erlangen – am Mittwoch, 23. März, um 20 Uhr der Film „Goldene Morgenröte – Unser aller Angelegenheit“ präsentiert und diskutiert. Die griechische Neonazi-Partei „Chrysi Avgi“ (Goldene Morgenröte) war über Jahre drittstärkste Kraft im Parlament und ist nach wie vor zum Beispiel bei Corona-Protesten und in rechten Netzwerken präsent. 2013 ermordete ein Chrysi-Avgi-Mitglied den Hip-Hop-Musiker Pavlos Fyssas. Der Prozess dazu dauerte bis 2020. Ein Athener Gericht verurteilte die gesamte Partei wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Der Film von Angélique Kourounis – sie wird den Film in Erlangen zusammen mit Thomas Jacobi präsentieren – dokumentiert die Geschichte dieses Prozesses und den jahrelangen Kampf von Magda Fyssa, der Mutter von Pavlos Fyssas, sowie die Möglichkeiten des Widerstands. red