Das nächste Sundowner-Konzert findet am kommenden Samstag, 21. August, im Schlosshof Höchstadt statt. Ab 21 Uhr tritt die Band „Golden Hearings“ mit Michael Ulbrich, Jens Vogler und Gerald Haussner auf. Die drei Musiker bieten ein breites Repertoire mit Kultsongs aus den vergangenen Jahrzehnten. Der Ski-Club Höchstadt wird für das leibliche Wohl sorgen. Karten gibt es über www.fortuna-kulturfabrik.de. Alternativ können die Karten für 11,50 Euro (14 bis 17 Jahre 8,50 Euro) auch in der Fortuna Kulturfabrik zu den Öffnungszeiten oder an der Abendkasse im Schlosshof ab 20 Uhr erworben werden. Foto: PR