„Happy Day“ hieß das Nürnberger Tanzlokal, in dem sich Inge und Paul Kleinlein zum ersten Mal begegnet sind. Zustande gekommen war der Kontakt zwischen den beiden über eine Zeitungsannonce. Es darf vermutet werden, dass fortan viele „happy days“ folgten. Denn die Eheleute konnten jetzt in Wachenroth das Fest der Goldenen Hochzeit feiern.

Fast schon unterm Weihnachtsbaum haben sie einen Tag vor Heiligabend den Bund fürs Leben geschlossen. Ein gegenseitiges Weihnachtsgeschenk sozusagen für das Paar, das bis dahin gerade ein halbes Jahr zusammen war. Diese Frau zu finden, sei für ihn ein Glücksfall gewesen, sagt Paul Kleinlein, der vor kurzem seinen 90. Geburtstag feiern konnte. Inge, die 25 Jahre lang als Schuhverkäuferin in einem Fürther Geschäft gearbeitet hat, sei bei Kunden wie beim Arbeitgeber gleichermaßen beliebt gewesen. Fleiß und Einfühlvermögen zeichneten die gebürtige Fürtherin auch aus, als sie in der Nähe des Siemens-Verwaltungsgebäudes in Erlangen einen Kiosk übernahm. Von den Beschäftigten ringsum sei sie stets „der Engel von der Ecke“ genannt worden, erinnert sich der Jubilar.

Paul Kleinlein, eigentlich Bäcker von Beruf, hatte einst nach dem Besuch des Forchheimer Anna-Festes eine zündende Idee: Er machte sich mit einer Nagelbude selbständig und wurde so zum Schausteller . Weit in der ganzen Umgebung besuchte er mit seinen Ständen Feste und Kirchweihen.

Daneben hat er Zeit seines Lebens – im wahrsten Sinn des Wortes – „mit eigenen Händen“ mehrere Häuser gebaut. Auch das Haus, in dem das Ehepaar heute lebt. Dort pflegt der 90-Jährige zusammen mit Tochter Jutta seine Frau Inge, die seit vier Jahren auf den Rollstuhl angewiesen ist.

Die Eheleute haben zwei Töchter, drei Enkel- und zwei Urenkelkinder. Bürgermeister Friedrich Gleitsmann überbrachte den Ehejubilaren die Glückwünsche der Marktgemeinde Wachenroth .