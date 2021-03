Andreas Dorsch

An der Straße vom Medbacher Kreisel nach Etzelskirchen liegt zwischen dem Feuerverzinker Wiegel und dem C&A-Logistikzentrum ein 14 500 Quadratmeter großes Grundstück, das am kommenden Montag um 18 Uhr in der Aischtalhalle Thema im Stadtrat sein wird. Die Räte sollen darüber entscheiden, ob die Stadt dieses Grundstück an die Firma Steris verkauft.

Steris ist ein an der New Yorker Börse notiertes, weltweit agierendes britisches Unternehmen mit operativer Hauptzentrale im US-Bundesstaat Ohio. Laut eigener Firmenhomepage bietet es " Herstellern von Medizinprodukten, Pharmazeutika , Konsumgütern und Industrieprodukten Dienstleistungen in der Lohnsterilisation und Labortests, sowie Produkt- und Verpackungsprüfungen". In Höchstadt möchte das Unternehmen eine Röntgen-Sterilisationseinrichtung bauen.

Wie die Höchstadter Stadtverwaltung in den Sitzungsunterlagen mitteilt, sei die Genehmigung eines derartigen Betriebes in Deutschland nur möglich, wenn strenge Auflagen und Vorschriften eingehalten werden.

Ein weiterer Punkt im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung am Montagabend ist der geplante Waldkindergarten, für den als Standort vom Bauausschuss das Umfeld des Abenteuerspielplatzes in Höchstadt-Süd vorgeschlagen wird. Der Stadtrat soll auch die Trägerschaft vergeben, damit der Betrieb noch im Herbst dieses Jahres starten kann.

Die Kameraüberwachung von öffentlichen Plätzen ist auch ein Thema.