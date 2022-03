Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 8 und 15.30 Uhr ein schwarzer Audi A6, der in der Würzburger Straße in Herzogenaurach am Fahrbahnrand geparkt war, durch ein anderes Fahrzeug von der linken hinteren Tür bis zur Stoßstange stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in der Straße Langer Platz in Herzogenaurach eine Mülltonne angefahren, die dadurch komplett zerstört wurde. Ebenfalls am Mittwoch, zwischen 11 und 15 Uhr, wurde in der Erlanger Straße in Heßdorf eine Mülltonnenbox aus Holz angefahren und beschädigt. In allen drei Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei-Inspektion Herzogenaurach , Telefonnummer 09132/78090, wenden.