Trotz sehr niedriger Temperaturen und eisigen Windes füllte eine große Anzahl von Menschen den Höchstadter Schlosshof zur Feier der Osternacht. Das Osterfeuer auf dem Schlossplatz und die Vielzahl an Kerzen, die von der Osterkerze später entzündet wurden, konnten zwar keine Erwärmung der Temperatur bewirken. Doch eine Atmosphäre der Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit brachte ein spürbares Wohlbefinden zum Ausdruck.

Es war ein Erlebnis für alle Sinne: Dafür sorgte die wohltuende Musik des Bamberger Bläserensembles Tabrassco und des Organisten Reinhard Döring. Wie bereits an Gründonnerstag und Karfreitag führten die Liedvorträge von Rektor Michael Ulbrich zu einer Stimmung, die auf das Zentrum des Gottesdienstes verwies. Ausdrucksstark auch das von Pastoralreferentin Monika Urbasik gesungene Osterlob. Sabine Fink, Lisa Brinkel, Karl Barth , Silke Heienbrock und Oskar Fuchs trugen im Wechsel die verschiedenen biblischen Lesungen vor.

Die Technikgruppe unter der Leitung von Pfarrgemeinderat Benedikt Döring sorgte nicht nur für den guten Ton. Zum Auferstehungsgedanken passten sich die jugendlichen Fachleute der Dramaturgie des Gottesdienstverlaufes an. Mehr und mehr Licht verbreiteten sukzessive die Scheinwerfer im Schlosshof, bevor schlussendlich die Fassade des Höchstadter Schlosses in den Nationalfarben der Ukraine erstrahlte. Wie schön wäre ein Waffenstillstand oder gar ein Friede zu Ostern gewesen, so dachten sicherlich viele in diesem Moment.

„Merkwürdiges Freiheitsverständnis“

In der Osterpredigt wies Stadtpfarrer Kilian Kemmer angesichts von Schnelllebigkeit und Informationsflut auf die Gefahr des Vergessens hin. In gezielten Fragen versuchte Kemmer, die Gottesdienstbesucher auf verschiedene Ereignisse der vergangenen beiden Corona-Jahre hinzuweisen. Die verschiedenen Lock-downs, Vorschriften und Maßgaben, Notwendigkeiten und Hilflosigkeiten scheinen demnach trotz momentan hoher Inzidenzwerte vergessen zu sein.

Am Symbol der Maske entlarvte Kemmer auch „ein merkwürdiges Freiheitsverständnis der Deutschen zwischen Zumutung und Angst“. Kemmer nannte Beispiele aus der Bibel, wie das Wesentliche in Vergessenheit geraten kann. „Ostern will erinnern an einen Gott des Lebens, der schlussendlich immer siegt – selbst in Tod und Grab.“ Diese Perspektive der Hoffnung aus dem christlichen Glaubensgut nur einmal im Jahr zu feiern, ließe vergessen, so Kemmer. „Die Phasen von Erholung und Resilienz inmitten des Alltags stellen eine größere Notwendigkeit dar als der noch so schöne, aber einmalige Jahresurlaub, der schnell verpufft.“ Jeden Sonntag Ostern zu feiern, helfe, im Alltag nicht zu vergessen, dass für alle, die glauben, trotz allem das Leben siegt.

Zur Erinnerung an die diesjährige Osternacht trägt deshalb sicherlich nicht nur der eisige Wind bei, der die Menschen nicht abhielt, zu kommen und bis zum Ende zu bleiben.