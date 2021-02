"Grenzenloser Fahrspaß ", so überschwänglich äußerte sich Laura Kreßmann, Kundenberaterin im VR-Bank-Beratungszentrum Herzogenaurach , bei einer Gewinnübergabe: Mit einem Audi Q3 Sportback im Wert von rund 47 000 Euro konnte sie ihrer Kundin Alina Brandt eine riesige Überraschung bereiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank.

Mit diesem Hauptgewinn in der Gewinnspar-Auslosung Januar der bayerischen Genossenschaftsbanken hatte die 22-jährige Herzogenauracherin keinesfalls gerechnet, als sie unter einem Vorwand in die Bank gebeten wurde. Schon vor einigen Jahren hatte sie ihr Los gezeichnet - was sich nun ausgezahlt hat.

41 000 Gewinnsparlose der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach sind derzeit bei den bayernweiten Monatsauslosungen der Genossenschaftsbanken dabei. Für ein Los zahlt der Teilnehmer fünf Euro im Monat ein. Davon werden jeweils vier Euro für ihn angespart, mit einem Euro nimmt er an den Auslosungen teil.

Ertrag für soziale Zwecke

Dabei erzielen die sichersten "Gewinne" jedoch gemeinnützige , mildtätige und karitative Einrichtungen. Ihnen kommt der Zweckertrag aus dem Gewinnsparen zugute, jedes Jahr bayernweit ein Betrag in Millionenhöhe.

Kundenberaterin Laura Kreßmann überreichte vorab den überdimensionalen Gutschein an die stolze Gewinnerin. Das reale Fahrzeug sowie die Papiere kann sie im April im Audi-Forum Ingolstadt bei einer feierlichen Übergabe in Empfang nehmen und selbst nach Franken steuern. red