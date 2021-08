In der Nacht zum Mittwoch konnte in der Innenstadt ein gestohlenes Fahrrad sichergestellt werden. Das Fahrrad war dem Eigentümer elf Tage zuvor entwendet worden. Eine Identifizierung des Rades war aufgrund der Fahrradregistrierung bei der Polizei möglich, so dass es nun dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden kann. pol