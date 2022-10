In der Stadtbibliothek Erlangen ist vom 6. Oktober bis zum 22. November die multimediale Ausstellung „ Erlangen erzählt Lebensgeschichten “ zu sehen. Am 6. Oktober um 17 Uhr laden Kommune Inklusiv Erlangen , die Lebenshilfe Erlangen und die Stadtbibliothek zur Vernissage ein.

Erzählen, zuhören, austauschen – so muss man sich die Veranstaltungen von „ Erlangen erzählt Lebensgeschichten “ vorstellen. Bei den niederschwelligen Treffen kommen seit November 2018 Menschen unterschiedlichen Alters, verschiedenster Hintergründe und mit den vielfältigsten Erfahrungen zusammen. In Workshops wurden durch verschiedene Impulse zurückliegende Ereignisse neu belebt. Die Erinnerungen konnten anschließend kreativ bearbeitet und geteilt werden. Die Workshops wurden durch Foto und Film dokumentiert. Die spannendsten Ergebnisse dienten als Grundlage für die multimediale Ausstellung. Dabei handelt es sich um Fotografien, kleine Filme, aber auch Zeichnungen und Texte, die in den Workshops entstanden sind.

Zur Ausstellung gibt es ein spannendes Begleitprogramm mit öffentlichen Führungen (11. Oktober, 10.30 Uhr, und 8. November, 16.30 Uhr). Das Angebot ist selbstverständlich kostenlos. red