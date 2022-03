Das Waldkrankenhaus hat in der Chirurgie eine lange Tradition. Seit dem 1. Februar setzt Priv.-Doz. Dr. Silke Schüle als neue Chefärztin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie diese Tradition fort. Schüle folgt auf den langjährigen Chefarzt Dr. Alfred Brütting, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. „Ich werde für die Patienten des Waldkrankenhauses das bestehende, umfangreiche Leistungsspektrum übernehmen und zusätzliche Schwerpunkten setzen“, so die neue Chefärztin bei ihrem Amtsantritt.

Zu den Schwerpunkten der Chirurgie im Waldkrankenhaus zählen die onkologische Chirurgie, die endokrine Chirurgie, die Hernienchirurgie und die allgemeine Chirurgie. Besonders spezialisiert ist die Klinik auf die Behandlung von gut- und bösartigen Erkrankungen der Schilddrüse und der Nebenschilddrüsen. Zudem führt die Klinik als Kompetenzzentren für Hernienchirurgie seit 2013 das Qualitätssiegel der Deutschen Herniengesellschaft.

Neben einem umfangreichen Programm von Indikationssprechstunden stehen für die operative Behandlung im Waldkrankenhaus modern ausgestattete OP-Säle, insbesondere auch für minimal-invasive Chirurgie, zur Verfügung. So können auch für dringliche Fälle sehr kurzfristig Behandlungstermine angeboten werden.

Ihr Studium absolvierte die Chefärztin in Freiburg, Kapstadt und Sydney. Die Facharztausbildung für Allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie erfolgte an der Uniklinik Heidelberg sowie am Klinikum Bremen-Mitte. Die letzten elf Jahre war Schüle als Oberärztin an der Uniklinik Jena tätig, von wo sie als Koordinatorin des universitären Darmkrebszentrums einen hervorragenden Ruf nach Erlangen mitbringt. red