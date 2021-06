Mit der Vorstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 mit Finanzplanung startet am Donnerstag, 10. Juni, um 19.30 Uhr die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Pommersfelden . Daneben wird es noch um einen Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplans zur Einfriedung eines Grundstücks in der Gemarkung Steppach gehen sowie auch um das Personenstandswesen. Dabei wird der Widerruf der Bestellung einer Standesbeamtin und die Bestellung einer Standesbeamtin behandelt. Die Sitzung findet in der Sporthalle der Schule Pommersfelden statt. red