Die Therapeutische Mädchenwohngruppe in der Würzburger Straße von Herzogenaurach ist eine der insgesamt drei Jugendgruppen , die vom Erlös des Sommerfestes des Rotary-Clubs, des Lions-Clubs und des Zonta-Clubs Herzogenaurach nun mit einer Geldspende bedacht werden. An zwei Jugendgruppen des Liebfrauenhauses fließen jeweils weitere 500 Euro, so dass die drei Herzogenauracher Service Clubs 1500 Euro an Spenden für soziale Aktivitäten übergeben können.

Über 1000 Euro Erlös resultierten aus dem erstmalig gemeinsamen Sommerfest auf dem Kirchenplatz, das mit der Schaeffler-Bigband als lauschig-musikalischer Benefiz-Abend gelang. Die drei Serviceclubs Herzogenaurachs stocken das Ergebnis auf 1500 Euro auf.

In der therapeutischen Wohngemeinschaft, eine Einrichtung der Heilpädagogischen Kinder- und Jugendhilfe Bayern, leben zurzeit sieben Mädchen im Alter von 14 und 19 Jahren in Form einer offenen Wohngruppe. Aus verschiedenen Gründen können die Jugendlichen nicht in ihren Familien bleiben.

Die Einrichtung bietet Betreuung durch Sozialpädagogen, Heilpädagogen, Psychologen und andere Fachkräfte. Erlebnisfreizeiten spielen im Konzept eine wichtige Rolle. Mit Jugendämtern , Gesundheitsämtern, Einrichtungen des Bildungswesens arbeitet die therapeutische Mädchenwohn- gruppe eng zusammen.

Der Betrag wird für eine einwöchige Freizeit der Jugendlichen in den Sommerferien an der tschechischen Grenze und im Erfurter Zoo verwendet – darauf freuen sich die Jugendlichen schon sehr.

red