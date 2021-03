Am Montag gegen 15.15 Uhr wurde eine 72-Jährige in der Innenstadt Opfer eines Diebstahls . Die Polizei sucht Zeugen , die Hinweise auf den flüchtigen Dieb geben können. Die Frau war mit einem Rucksack auf dem Rücken unterwegs. Als sich die Last am Rücken plötzlich schwerer anfühlte, wurde die 72-Jährige stutzig. Sie ertappte einen Dieb auf frischer Tat. Der Unbekannte stahl der Seniorin die Geldbörse samt Inhalt aus dem Rucksack. Danach flüchtete der Dieb zu Fuß in Richtung Nägelsbachstraße. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Ein Strafverfahren wegen eines Diebstahlsdelikts wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen , die Angaben zum Flüchtenden machen können. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre, ca, 170 Zentimeter groß, südländisches Aussehen, dunkle Haare, bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit auffälliger weißer bzw. heller Jacke -ähnlich einer Skijacke. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen unter der Telefonnummer 09131/760-114 entgegen. pol