In dem alten Postgebäude am Höchstadter Marktplatz mit der Hausnummer 2 findet seit einiger Zeit die Kleiderkammer des Helferkreises ihre Heimat . Helfer sind immer willkommen, teilt Peter Lorz mit. Denn „die Kleiderkammer braucht personelle Verstärkung und Kleidung für den Winter. Auch Spielsachen für die Kinder“, berichtet er.

Bisher sind es einige engagierte Ehrenamtliche, die sich um die Annahme, das Präsentieren und die Ausgabe der Spenden kümmern. Öffnungszeiten sind Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr sowie Mittwoch von 10 bis 12 Uhr.

Es dürfen hilfsbedürftige Asylbewerber aller Nationen in die Kleiderkammer kommen und sich mit benötigter Kleidung versorgen. Gebraucht wird zurzeit Winterkleidung, Schuhe , warme Decken, hauptsächlich für Frauen und Kinder. Der Helferkreis bittet darum, nur saubere, gewaschene Ware, die man auch selbst noch tragen würde, abzugeben. Die Helfer nehmen auch gerne Spielzeug, Puzzles, Mal- und Bilderbücher , Schultaschen, Schulsachen und andere Taschen entgegen. Plüschtiere können aus hygienischen Gründen nicht angenommen werden.

Gesucht werden auch Regale. Wer etwas hat, melde sich per E-Mail an peter-lorz@t-online am besten mit Bild und Angabe der Maße.

Kontakt zum Helferkreis

Wer mithelfen möchte, kann sich bei Birgit Brehm, Telefon 09193/3451, oder in der Stadtverwaltung bei Olga Romaker, Vorzimmer des Bürgermeisters, melden. red