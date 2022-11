Am besinnlichen Feiertag kamen viele Gläubige auf den Friedhof , um die Gräber zu besuchen. An diesem Tag gedenkt die Kirche nicht nur der vielen bekannten Heiligen. Sie hält auch besonders die Erinnerung an die vielen namenlosen Menschen wach, die nach der Offenbarung des Johannes (Kapitel 7,9) vor Gottes Thron stehen.

Der Friedhofgang auf dem alten Friedhof wurde mit Dekan Michael Pflaum von den katholischen Pfarreien von Herzogenaurach abgehalten. Ursprünglich war der Allerseelentag der Gedenktag für die Verstorbenen. Allmählich hat sich das Gedenken an sie auf den Feiertag Allerheiligen verschoben.

In seiner Ansprache erinnerte Pflaum daran, dass die Gläubigen durch den Heiligen Geist alle Heilige seien, dadurch konnte Paulus in seinen Briefen die Gläubigen auch als Heilige titulieren. Die Menschen könnten am Grab darauf vertrauen, dass ihre Angehörigen durch das Wirken des Heiligen Geistes bei Gott seien. Der Gang durch den Friedhof sei eine Hoffnung auf die Gnade Gottes.

Nach der kurzen Andacht in der Aussegnungshalle begab sich Pflaum, begleitet von drei Ministranten, auf den Weg durch den Friedhof . Besucht wurden das Priestergrab, das Schwesterngrab, die Kapelle und die Gedenkstätten für die Heimatvertriebenen im Friedhof . Im Anschluss daran segnete der Pfarrer alle Gräber mit Weihwasser. Das Weihwasser solle jeden Einzelnen an seine Taufe erinnern, sagte Pflaum, „und uns immer helfen, unsere Verbindung mit Gott zu halten“. maw