Die Delegiertenversammlung der Freien Wähler (FW) Mittelfranken wählte in Lauf ihre Kandidaten für die Wahlkreisliste. Die Versammlung bestimmte die Spitzenkandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober. Erstmals wurde dabei eine Frau als Spitzenkandidatin gekürt: Gabi Schmidt, die seit 2013 für den Stimmkreis 510 im Landtag sitzt.

Gleichzeitig ist die Uehlfelderin stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freie-Wähler-Landtagsfraktion und auch stellvertretende Bundesvorsitzende der FW. Gabi Schmidt nannte in ihrer Bewerbungsrede den Zusammenhalt der Gesellschaft, soziale Gerechtigkeit, gleichwertige Lebensverhältnisse in Land und Stadt und damit einhergehend eine gerechte Verteilung der finanziellen Mittel sowie der Investitionen des Freistaates in ganz Bayern als Ziele. Wichtig sei Gabi Schmidt auch die Mitsprache und Einbindung der Jugend, diese müsste die von der Ampelkoalition als „Sondervermögen“ versteckten Schulden ja bezahlen. In der Sozialpolitik sieht sie im Bereich der Arzt- und Notarztversorgung sehr große Herausforderungen.

Aber auch die nicht mehr kostendeckende Arbeit der Pflegeeinrichtungen im ganzen Land sei eine große Baustelle.

Für den Bezirkstag wurde der Bezirkstagspräsident und Landrat des Landkreises Nürnberger Land, Armin Kroder, als Spitzenkandidat gewählt. red