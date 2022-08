Der Erlanger Schlossplatz bekommt in den Ferien vom 27. August bis 11. September zwei Pop-Up-Attraktionen, den Fun-Track sowie einen Trampolin-Park.

In den letzten beiden Wochen der Sommerferien gibt es laut Pressemitteilung zwei sportliche Angebote vor der Kulisse des Markgrafenschlosses für alle Kids. Der Fun-Track ist eine Anlage, bestehend aus Wellen, Steilkurven und Sprüngen, die mit Fahrrad, Scooter, Laufrad, Skateboard und Inlineskates befahrbar ist. Zweimal stand er bereits am Neustädter Kirchenplatz, nun wird er zentral am Schlossplatz aufgebaut.

Sportlicher Endspurt

Der Fun-Track soll Spaß bieten, ist aber auch eine sportliche Herausforderung, die die Motorik fördert. Ziel ist es, den Parcours mit Gewichtsverlagerung sowie Be- und Entlasten zu meistern. Zudem gibt es einen Trampolin-Park, bei dem sich die Kids nach Herzenslust austoben können. Entspannung bieten Liegestühle und Sonnenschirme.

Die Anlagen am Erlanger Schlossplatz sind jeweils kostenlos und frei zugänglich. Equipment wie Fahrrad, etc. müssen selbst mitgebracht werden. Für den Fun-Track gilt zudem eine Helmpflicht. Kinder unter zwölf Jahren dürfen den Parcours nur unter Aufsicht benutzen. Ebenfalls bietet sich am Samstag, 27. August, ab 14 Uhr am Schlossplatz die Gelegenheit, das neue Team des HC Erlangen zu erleben. Zur Saisoneröffnung gibt es die offizielle Spielervorstellung sowie viele Mitmach-Stationen und die Möglichkeit, Tickets fürs erste Saisonspiel zu gewinnen. red