Das Kulturamt der Stadt Fürth sagt das für Mitte März 2021 geplante Intermezzo des renommierten Internationalen Klezmer-Festivals Fürth ab. Das Festival ist laut Pressemitteilung seit Herbst 2020 fertig geplant, neun Bands aus Deutschland, Österreich und Schweden standen in den Startlöchern, in der Hoffnung, im Kulturforum, in St. Michael, im "Elan" und im "Grünen Baum" unter Einhaltung von Hygienekonzepten für ein kleines Publikum aufspielen zu können. Auch ein umfangreiches Rahmenprogramm war geplant, in dem es um das jüdische Erbe der Stadt Fürth sowie um die aktuelle Situation von Juden in unserer Gesellschaft gehen sollte.

Einladungen für 2022

Die Musiker werden nun zum zehntägigen Festival 2022 nach Fürth eingeladen, das dann - zeitgleich mit der "Woche der Brüderlichkeit" - vom 4. bis 13. März 2022 stattfinden soll. Das Kulturamt habe extra lange mit der Absage des Intermezzos gewartet und die Organisation des Festivals, die normalerweise mehrere Monate in Anspruch nimmt, auf ein Mindestmaß reduziert, um Künstlern Auftrittsmöglichkeiten zu bieten, sobald Veranstaltungen wieder erlaubt sind. Leider sei jedoch zur Zeit nicht absehbar, ab wann wieder veranstaltet werden darf.

Das Kulturamt lässt sich jedoch nicht entmutigen: Für 7. bis 16. Mai laufen die Planungen für das internationale Figurentheaterfestival gemeinsam mit den Kulturämtern in Erlangen und Nürnberg und für 17. bis 27. Juni wird an dem Programm für das Fürther Literaturfest "Lesen!" gearbeitet. Sobald Veranstaltungen wieder möglich sind, soll es Auftrittsmöglichkeiten für Künstler geben und für das Publikum wieder Anlässe, sich über Kunst und Kultur auszutauschen. red