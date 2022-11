Ursprünglich war Allerseelen der Termin für den Besuch der katholischen Gläubigen an den Gräbern der Verstorbenen . Dieser Brauch begann im zehnten Jahrhundert im Kloster Cluny und ist seit dem 14. Jahrhundert allgemein üblich. Inzwischen hat sich der Gräberbesuch auf den Feiertag Allerheiligen verlagert.

Um den Brauch nicht völlig in Vergessenheit geraten zu lassen, wurde in der Herzogenauracher Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena in einem Gottesdienst aller seit Allerseelen 2021 Verstorbenen gedacht. Die Namen der Verstorbenen wurden verlesen und für jeden vor dem Sebastiansaltar eine Kerze entzündet.

Dekan Michael Pflaum hatte in seiner Predigt den Bezug zu unseren Ahnen zum Thema. Denn Eltern, Großeltern, aber genauso deren Vorgänger sind wichtig für uns, auch wenn sie bereits verstorben sind. Bei allem Schmerz und der Trauer an deren Grab sollte man auch dankbar sein, wie die Ahnen einen geprägt und beschenkt haben.

Die Gläubigen konnten eine der entzündeten Kerzen mitnehmen und sie ans Grab der Verstorbenen stellen. maw