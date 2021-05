Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth bietet Onlineseminare des „Netzwerks Junge Eltern/Familien“ an. Am Mittwoch, 19. Mai, wird es um „Ernährung in der Schwangerschaft“ gehen. Das Seminar beginnt um 19 Uhr, Referentin ist die Ernährungswissenschaftlerin Ruth Meise. „Familien gemeinsam in Bewegung“ ist das Thema des zweiten Onlineseminars am Freitag, 21. Mai, ab 15.30 Uhr mit Maike Till, Sportwissenschaftlerin. Weitere Infos und Anmeldung unter www.aelf-fu.bayern.de/ernaehrung/familie. red