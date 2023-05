Zu ihrer Jahresmitgliederversammlung hatte die Gebietsverkehrswacht nach Buch in das Gasthaus Süss eingeladen. Nach einem Dank an den ausgeschiedenen ehemaligen zweiten Vorsitzenden, Adolar Bernt, sowie Rolf Weber für die geleistete Arbeit, begrüßte der erste Vorsitzende Wolfgang Gerstberger die anwesenden Gäste und Mitglieder und freute sich, dass aus dem Zuständigkeitsbereich der Verkehrswacht fast alle Bürgermeister oder ihre Stellvertreter sowie die Vertreterin des Landrats an der Versammlung teilnahmen.

Gerstberger informierte über die vorhandenen Medien und Materialien, die bei Veranstaltungen eingesetzt werden können. Die GVW verfügt unter anderem über mehrere Simulatoren, Reaktionstestgeräte und zwei VR-Brillen, eine Zuwendung durch die Deutsche Verkehrswacht , sowie zwei PKW-Anhänger, mit denen Material zu den Aktionen bzw. die Fahrräder den Schulen bereitgestellt werden können.

In Schulen sehr aktiv

Zur Verkehrs- und Bewegungserziehung wurde einigen Kindergärten und Schulen verschiedenes Material zur Unterstützung der Verkehrserziehung bereitgestellt. Im Grundschulbereich dienten die Fahrräder aus dem Fahrradanhänger der Durchführung der lehrplanmäßig vorgeschriebenen Übungen. Zum Schulanfang wurden darüber hinaus sämtliche Schulanfänger mit Sicherheitsüberwürfen ausgestattet, die von der Sparkasse Erlangen-Höchstadt gesponsert worden sind.

Nachdem in der Coronazeit die Anzahl der Schülerlotsen etwas gesunken war, konnten durch Neuanwerbung wieder Schülerlotsen gewonnen und somit fast der Vor-Corona-Stand erreicht werden.

Ein reichhaltiges Angebot an Simulatoren und Testgeräten wurde während der Fahrradmesse in Herzogenaurach angeboten, ebenso am Markttag in Weisendorf, auch wenn zu dieser Veranstaltung nur Regenwetter herrschte, was dem Besuch durch Teilnehmer aber nicht abträglich war.

Interesse bei Senioren

Für die Senioren wurde das neue Programm „Fit im Auto“ angeboten, zu dem ein Theorievortrag über Wissenswertes aus dem Bereich der StVO stattfand mit anschließender praktischer Unterweisung durch Fahrlehrer im eigenen Fahrzeug, ein Angebot, das überaus bereitwillig und dankend von den Teilnehmern aufgenommen worden ist. In einem eigenen Vortrag im November wurde in einem Seniorenkreis in St. Otto auf Neuerungen im Straßenverkehr hingewiesen.

Seinen Dank richtete Gerstberger anschließend an die gesamte Vorstandschaft, mit deren Hilfe diese vielen Aktivitäten erst möglich geworden sind.

Auch 2023 werde wieder einen Verkehrssicherheitstag für Schüler am Gymnasium, an der Realschule und an der Mittelschule stattfinden. Im Wesentlichen werden wieder die bewährten Veranstaltungen und Unterstützungen wie schon im vergangenen Jahr geplant und angeboten. red