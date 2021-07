Für Heßdorf und Großenseebach wollen der Bund Naturschutz (BN), Ortsgruppe Seebachgrund, und die beiden Gartenbauvereine, der OGV Heßdorf und der HGV Großenseebach, je einen „Aktionsplan für Artenvielfalt “ erarbeiten. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen. Erste Treffen zum Sammeln von Ideen finden am Mittwoch, 21. Juli, um 19.30 Uhr im Sportheim in Heßdorf und am Donnerstag 22. Juli, um 19.30 Uhr im Sportheim in Großenseebach statt. Als Grundgerüst kann der Aktionsplan für Weisendorf dienen. Er ist zu finden unter hoechstadt-herzogenaurach.bund-naturschutz.de/ortsgruppen/seebachgrund („Downloads“). red