Seit dem 14. Februar 2017 ist der Landtagsabgeordnete Walter Nussel als Beauftragter für Bürokratieabbau der bayerischen Staatsregierung tätig. Zum fünfjährigen Jubiläum stellte der Burgstaller, wie er mitteilte, seinen Bericht im bayerischen Kabinett vor. Darin beschreibt der CSU-Politiker seine Philosophie, sein Selbstverständnis und erläutert den Praxis-Check – Herzstück seiner Arbeit. Seine Tätigkeit fasst Nussel zusammen mit dem Statement: „Wir beseitigen Hürden, damit Sie sich entfalten können.“

Der Umgang mit Bodenaushub, Brandschutz, ein Leitfaden zur ordnungsgemäßen Kassenführung, praktikable Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz in der Corona-Pandemie, Bürokratie in Zahnarztpraxen sind nur einige Themen, mit denen sich der Beauftragte für Bürokratieabbau in den letzten fünf Jahren befasst hat. Bei seinem Einsatz für praxisgerechte Lösungen steht für Walter Nussel immer auch der Mittelstand im Fokus. Er wirbt für ein Umdenken in Behörden. „ Bürokratieabbau muss in den Köpfen funktionieren“, betont der Politiker.

Als Beauftragter arbeitet Walter Nussel ehrenamtlich, unabhängig und ressortübergreifend. Er fungiert auch als Ansprechpartner für Anregungen und Anliegen von Bürgern, Vereinen, Kommunen, Unternehmen und Verbänden. red