In der Wehrkirche Hannberg hat erstmals ein buntes Programm rund um eine Kirchenführung stattgefunden. Der lokale Kunst- und Kulturverein der Pfarrei Hannberg versucht die regelmäßig stattfindenden Kirchenführungen aufzuwerten und mehr Gäste nach Hannberg zu locken. Deshalb hatte man geplant, den Gästen nach der Kirchenführung noch Kaffee und Kuchen anzubieten und mit Musikeinlagen zu unterhalten.

Bei sonnigem Wetter zog es am Tag der Veranstaltung etwa 70 Gäste nach Hannberg . In zwei Gruppen wurden die Gäste von den beiden Kirchenführern Christine Hoffmann und Thomas Willert durch die Wehrkirche geführt. Im Nachgang waren im Innenhof Stehtische und Tischgarnituren vorbereitet, wo man sich hinsetzen und Kaffee und Kuchen holen konnte.

Der musikalische Höhepunkt war der Auftritt von Martina Thomann an der Querflöte und Stefania Willert am E-Piano. Sie spielten vor dem Pfarrhaus mit dem braunen Fachwerkmuster sowohl klassische als auch moderne Stücke. Immer wieder kam es zu spontanem Applaus, und die Gäste waren sehr zufrieden mit der Mischung an Kultur, Essen und Musik.

Weitere Veranstaltungen geplant

Das Konzept „Kultur und Musik am Sonntag Nachmittag“ soll am 18. Juni mit Hannberger Blasmusikern und am 20. August mit „Jazz im Kirchenhof“ wiederholt werden. Mehr Infos findet man im Internet unter der folgenden Adressse: wehrkirche-hannberg.de.