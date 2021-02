Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis war ein Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Donnerstag auf der A 3 unterwegs. Wie aus dem Pressebericht der Verkehrspolizei Erlangen hervorgeht, fiel der 43-jährige Franzose einer Streife um 1.15 Uhr wegen seiner flotten Fahrweise im Baustellenbereich kurz vor der Rastanlage Steigerwald-Nord auf. Bei der Kontrolle behauptete er zunächst, dass er seinen Führerschein Mitte 2020 verloren habe. Weiter legte er ein französisches Dokument vor, nach seiner Aussage eine Ersatzbescheinigung.

Nachfrage in Frankreich

Allerdings handelte es sich um einen Auszug aus dem französischen Verkehrszentralregister. In diesem wurde bestätigt, dass die Fahrerlaubnis aufgrund einer Vielzahl von Verstößen entzogen wurde. Dies wurde so auch bei einer Nachfrage in Frankreich von der dortigen Polizei bestätigt. Somit war die Fahrt beendet und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. pol