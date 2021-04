Im Kräuter-Garten Martin Bauer blühen bereits die Schlüsselblumen. Die Blüten und Wurzeln geben einen wunderbaren Tee und können sehr gut bei Katarrhen der Luftwege eingesetzt werden, um das Abhusten von Schleim zu erleichtern. In der Natur ist die Pflanze geschützt und darf deshalb nicht ausgegraben werden.

Coronabedingt mussten letztes Jahr alle Veranstaltungen des Kräuter-Gartens Martin Bauer ausfallen. Jetzt möchte der Kräuter-Garten ab Juni wieder Führungen unter coronakonformen Bedingungen, mit Abstand und mit Maske, anbieten.

Zweimal geht's um die Gesundheit

Am Freitag, 4. Juni, möchte der Kräuter-Garten um 16 Uhr die Saison eröffnen und den "Tag der Arzneipflanze" mit einem Vortrag begehen. Thema wird die Arzneipflanze des Jahres 2021, die Myrrhe, sein. Der Vortrag findet im Freien statt.

Am Freitag, 9. Juli, ebenfalls ab 16 Uhr und im Freien, wird zum Thema "Präventionsmöglichkeiten zu Covid-19 in der Naturheilkunde" referiert. Beide Vorträge halten Tobias Niedenthal und Elke Puchtler von der Forschergruppe Klostermedizin in Würzburg.

Für diese Veranstaltungen wird um telefonische Anmeldung oder um Anmeldung per E-Mail bis spätestens zwei Tage vor dem jeweiligen Vortragstermin gebeten. Zu erreichen sind die Greuther Kräuterführerinnen wie bisher per E-Mail an fuehrungen@kraeutergarten-martin-bauer.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09163/88950. red