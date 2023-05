Auf 50 Jahre Vereinsgeschichte kann die Schützengilde Edelweiß Frimmersdorf 1973 zurückblicken. Zum Jubiläum 2023 wurde ein Festschießen rund um Ostern veranstaltet. Nun fand der Festabend zum Vereinsjubiläum statt. In diesem Rahmen wurden langjährige und verdiente Vereinsmitglieder geehrt, ebenso fand auch die Preisverteilung des Festschießens statt.

Der Schützenmeister Christian Heubeck konnte sich über einen vollen Saal freuen. In der Festansprache skizzierten Christian Heubeck und Zweiter Schützenmeister Hermann Geyer die Entwicklung des Vereines seit Gründung. Von anfänglich 40 Mitgliedern ist man mittlerweile auf stolze 125 Mitglieder gewachsen.

Nicht ausgelassen wurden die aktuellen sportlichen Erfolge. So stellt die Schützengilde derzeit beispielsweise die beste Luftgewehrmannschaft des Landkreises Erlangen-Höchstadt sowie des Schützengaues Neustadt/Aisch.

Zusätzlich zu den Ehrungen der langjährigen Mitglieder wurden auch die Schützenkönige proklamiert. Friedrich Farnlucher wurde Schützenkönig, Julian Ziegler Jugendkönig und Katrin Kaiser Damenkönigin. Die vom langjährigen Schützenmeister Bernhard Ochs gestiftete Jubiläumsscheibe gewann Dietmar Schorr.

Für ihr langjähriges Wirken wurden folgende Personen geehrt: MSB-Ehrennadel in Gold (Mittelfränkischer Schützenbund): Stefan Heubeck; Gaunadel in Bronze: Dietmar Schorr, Thorsten Teufel und Hermann Geyer ; Gaunadel in Gold: Gerhard Schorr.

Nach dem Ende des offiziellen Teils wurde zur Livemusik der „Blechsaidngwedscher“ zusammen mit dem Patenverein aus Vestenbergsgreuth noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Folgende Ehrungen aufgrund langjähriger Mitgliedschaft wurden vorgenommen; 25 Jahre: Martina Götz und Georg Ochs; 40 Jahre: Waltraud Feth, Christiane Keck, Andrea Kilian und Andrea Schroth; 50 Jahre: Rudolf Bauereiß, Friedrich Farnlucher, Paul Feth, Dieter Friedrich, Gerhard Heubeck, Walter Hubert, Erwin Teufel , Gerhard Witt, Günther Wurlitzer und Helga Wurlitzer. Unter den Gästen waren auch der Bürgermeister des Marktes Vestenbergsgreuth, Helmut Lottes, und der Gauschützenmeister des Schützengaues Neustadt/Aisch, Marc Braun. red