Am Donnerstag, 17. März, feiern die Iren den St.-Patrick’s-Day. Gebäude, historische Denkmäler und Sehenswürdigkeiten werden an diesem Tag grün angestrahlt. Heuer, aufgrund des Krieges in der Ukraine, werden jedoch auch die Farben Blau und Gelb zu sehen sein. Das geht auf eine Empfehlung des Tourism Ireland zurück. Höchstadt hat in Irland die Partnerstadt Castlebar. Deshalb wird seit einigen Jahren auch der Steinerne Karpfen Fridolin im Höchstadter Kreisel in grünes Licht getaucht. Er behält auch heuer die grüne Farbe am 17. März, denn so kurzfristig kann die vorgeschlagene Änderung nicht umgesetzt werden. red