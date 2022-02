Grundsätzlich führt das Impfzentrum Erlangen /Erlangen-Höchstadt Impfungen von Personen ab 30 Jahren mit dem Impfstoff von Moderna durch, Personen unter 30 Jahren werden in der Regel mit dem Präparat von Biontech geimpft. Obwohl der Impfstoff von Moderna von allen Experten dem Impfstoff von Biontech gegenüber als mindestens gleichwertig eingeschätzt wird, vertrauen viele Bürger vor allem dem Vakzin von Biontech . Da die Impfstoffverfügbarkeit dies aktuell zulässt, bietet das Impfzentrum in der Sedanstraße, in den Außenstellen und bei Sonderaktionen deshalb bis auf Weiteres freie Impfstoffwahl an. Alle Bürgern können nun zwischen den beiden mRNA-Impfstoffen frei wählen.

Termine für vierte Impfung

Die Ständige Impfkommission ( Stiko ) empfiehlt nun eine zweite Auffrischimpfung für Menschen ab 70 Jahren, Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Tätige in medizinischen Berufen und in Pflegeeinrichtungen. Die zweite Auffrischimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll den zweiten Booster nach sechs Monaten erhalten, als ärztliche Einzelfallentscheidung ist aber auch hier eine frühere Auffrischung möglich.

Betroffene Personen können beim Impfzentrum Erlangen /Erlangen-Höchstadt oder in den Außenstellen ab sofort einen Termin für die vierte Impfung vereinbaren oder ohne Terminvereinbarung zur Impfung kommen. Dies gilt auch für die Sonderaktionen des Impfzentrums in Stadt und Landkreis.

Impfstoff des Herstellers Novavax

Der Impfstoff des Herstellers Novavax soll ab 21. Februar in Deutschland verfügbar sein. Zunächst sollen die Impfdosen für Erstimpfungen bislang noch nicht geimpfter Personen aus Pflegeberufen reserviert werden. Die Stadt Erlangen wird informieren, sobald das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege Details bekanntgegeben hat. Eine Auffrischung mit dem Impfstoff von Novavax nach Grundimmunisierung mit anderen Impfstoffen ist derzeit nicht vorgesehen.

Mehr Informationen zum Impfzentrum gibt es unter www.erlangen.de/impfzentrum. red