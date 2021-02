Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler (FW) fordert einen erneuten Bürgerentscheid über den geplanten Bau der Stadt-Umland-Bahn (Stub). Wie Fraktionssprecher Karsten Fischkal ausführt, sei die Entscheidung für den Bau der Stub nämlich noch nicht endgültig getroffen, auch wenn die AfD-Fraktion dies in ihrer Stellungnahme zur jüngsten Kreistagssitzung suggeriert habe.

Fischkal verweist darauf, dass die Förderrichtlinien für den Bau einer Stub sich geändert haben. Aus diesem Grund habe der Kreistag in seiner Sitzung am 18. Januar die Verwaltung beauftragt, für den Bau der Stub im östlichen Landkreis eine Analyse der Kosten, Umwelteinflüsse, Verkehrs- und Zukunftsprognose, aber auch der Kosten für den Unterhalt der Stub auszuarbeiten.

90-prozentige Förderung

In dieser Analyse soll nicht nur der Ostast, sondern auch der Ast in Richtung Höchstadt betrachtet werden. Erst nach dieser Analyse und der Offenlegung der Berechnungsgrundlagen könne diskutiert werden, wie es mit der Stub weitergeht. Es sei schon immer eine Forderung der FW gewesen, dass eine Umsetzung der Stub im Landkreis nur bei einer 90-prozentigen Förderung erfolgen könne und in diesem Fall neben Herzogenaurach auch eine Anbindung von Eckental und Höchstadt angestrebt werden müsse. Die fehlenden Fördermöglichkeiten und die fehlende Möglichkeit, neben Herzogenaurach auch Eckental und Höchstadt anzubinden, seien - sicher auch getragen von den verschiedenen Nachteilen, die eine Stub im Vergleich zu einem Bussystem habe - letztendlich der Grund dafür gewesen, 2015 das Bürgerbegehren gegen die Stub zu initiieren. Das Votum der Bürger sei damals eindeutig ausgefallen: Der Landkreis sollte sich nicht an den Kosten für die Stub beteiligen.

Anbindung wird geprüft

Die Fördermöglichkeiten hätten sich nun grundlegend geändert, so Fischkal, und entsprächen in Bezug auf die Förderhöhe weitgehend den damaligen Forderungen der Freien Wähler . Ob eine Anbindung von Eckental und Höchstadt dabei möglich ist, sei derzeit völlig unklar. Eine Überprüfung des Sachverhaltes sei daher unter den aktuellen Bedingungen aus Sicht der FW richtig. Sollten sich hieraus positive Ergebnisse abzeichnen, sei es unverzichtbar, aufgrund der damaligen klaren Ablehnung der Bürger diese unter den neuen Gegebenheiten erneut mit einem Bürgerentscheid abstimmen zu lassen. Es sei zudem ein Beschluss gefasst worden, rechtlich zu prüfen, ob der Landkreis auch noch nachträglich dem Zweckverband beitreten kann.

Aus Sicht der Freien-Wähler-Fraktion müsse nach der Analyse und den neuen Erkenntnissen sowie im Sinn von Transparenz und Offenheit die Entscheidung der Bürger treffen, analog zu 2015. red