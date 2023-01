Kabarettist Fredi Breunig gastiert mit „Döff doss doss?“ am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr in der Zehntscheune in Schlüsselfeld . Eine Pressemitteilung der Veranstalter beschreibt den Künstler und das Programm: Dem Franken in die Seele und aufs Maul schauen − das ist die große Spezialität und Leidenschaft von Fredi Breunig , Kabarettist aus Salz bei Bad Neustadt/Saale im Landkreis Rhön-Grabfeld. Er wurde im Jahr 2013 mit dem Frankenwürfel ausgezeichnet und steht seit bereits fast 40 Jahren zusammen mit seinem Kollegen Martin Wachenbrönner auf fränkischen Faschingsbühnen. Zudem ist er auch immer wieder im Fernsehen zu sehen (z. B. bei „Fastnacht in Franken “ oder in der „Närrischen Weinprobe“) und spielt seit vielen Jahren kabarettistische Soloprogramme. Eines davon trägt den Namen „Döff doss doss?“.

Inspiration aus der Zeitung

Fredi Breunig kennt Land und Leute: Er liest viel Zeitung und dabei steht so manches im berühmt-berüchtigten Lokalteil. Das wird von ihm höhnisch kolportiert, stets mit dem Charme des Einfältigen, der das Einfache, Verständliche in den Ereignissen sucht. Dabei versucht er stets, Neues auf die Bühne zu bringen.

Dazu schaut er sich aber in erster Linie in seinem Umfeld um, wo im Grunde nichts Spektakuläres passiert. Aber gerade in dem Unspektakulären sucht er die komischen Seiten. Einlass zu der Veranstaltung ist ab 19 Uhr, Beginn ist dann um 19.30 Uhr. Tickets kosten im ׀ Vorverkauf 15 Euro. Sie sind im Rathaus Schlüsselfeld , am Marktplatz 5, erhältlich. Karten an der Abendkasse kosten 17 Euro. red