Seit dem 11. Januar gibt es in Lonnerstadt mit der „Frankenwabe“ ein Fachgeschäft für Imker . Das neue Geschäft von Imker Frank Müller in der Hauptstraße 11 ist nicht nur für Bienenzüchter interessant.

Frank Müller wurde bei der Kirchweih 2012 mit dem „Bienenfieber“ infiziert, als sich ein Imker mit einem Stand präsentierte. Im Sommer 2013 hatte er bereits seinen ersten Bienenschwarm. Ihm wurde schnell bewusst, dass Hygiene im Bienenstock ein Muss ist und dass es dafür keine Alternative geben darf. Die hohe Qualität des Wachses ist gefragt, hier beginnt und endet der Zyklus jeden Bienenvolkes, von der Brut bis zur Honigernte.

Müller kaufte seine ersten Beuten, Rähmchen und Mittelwände in Mellrichstadt, was immer einen Tagesausflug bedeutete. Später bezog er seine Mittelwände und Kleinteile in einem kleinen Imkerladen in Neustadt/Aisch. Als ihn die Nachricht erreichte, dass dieser geschlossen werden sollte, war für ihn klar, dass eine große Versorgungslücke bei den Mittelwänden entstehen würde.

Durch die saloppe Frage seiner Frau „Warum machst Du die Wachsplatten nicht selber?“ kam der Stein dann ins Rollen. Elf Monate Lieferzeit für eine Kunstwabenmaschine waren ausreichend, um die alte Garage beim Wohnhaus in der Schulstraße in Lonnerstadt in eine Wachswerkstatt und einen kleinen Verkaufsraum umzubauen.

Die ersten Mittelwände wurden dann im Mai 2019 gefeiert und die Kunden waren begeistert. Schnell kam die Nachfrage nach Rähmchen, Werkzeug, Beuten und Zubehör. Das Sortiment wuchs immer mehr und der kleine Verkaufsraum wurde bald zu eng und zu klein.

Mit dem Umzug in den Laden mit einer großen Lagerfläche in der Hauptstraße 11 entstand schließlich ein Fachgeschäft , über das sich auch die Lonnerstadter Bürgermeisterin Regina Bruckmann sehr freut. Bei ihrem Antrittsbesuch wünschte sie Frank Müller viel Erfolg und meinte, dieses Fachgeschäft sei eine Bereicherung für die Gemeinde. red