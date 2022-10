Der Freundeskreis Herzogenaurach – Sainte-Luce-sur-Loire hat kürzlich wieder eine fünftägige Herbstfahrt nach Frankreich unternommen. Bei schönem Wetter ging es mit 25 Teilnehmern, darunter elf Gästen, nach Kaysersberg bei Colmar. In dem Ort ist Friedensnobelpreisträgers Albert Schweitzer geboren. Einen lohnenswerten Zwischenstopp gab es in Wissembourg im Nordelsass.

In Kaysersberg wurde die Gruppe herzlich im Hotel begrüßt. Abends war Gelegenheit, die elsässische Küche und die typischen Weine zu genießen. Am nächsten Vormittag gab es eine Stadtführung in Colmar. Die Fachwerkhäuser, zum Teil aus dem 16. Jahrhundert, sind sehr beindruckend, ebenso die Kirchen und vor allem die vielen schönen Plätze mit Cafés und zahlreichen Restaurants.

Ausflug zu ehemaliger Militärstraße

Der Nachmittag führte die Teilnehmer in die Vogesen auf die Route des Crêtes. Diese Hochstraße haben die Franzosen während des Ersten Weltkrieges aus militärischen Gründen direkt hinter der damaligen Grenze zwischen Deutschland und Frankreich gebaut. Auf engen Serpentinen erreichte die Gruppe mit dem Bus den Aussichtspunkt Le Hohneck (1363 m) und genoss einen großartigen Rundblick auf die Vogesen, über den Rhein zum Schwarzwald und auf der anderen Seite weit nach Lothringen hinein.

Der Freitagvormittag konnte in Colmar entweder zu einem Stadtbummel oder für einen Besuch des Museums Unterlinden genutzt werden. Dort ist der berühmte Isenheimer Altar von Mathias Grünewald, einem Zeitgenossen Albrecht Dürers , nach vierjähriger Restaurierung wieder zu sehen.

Mittags wurde dann traditionsgemäß gepicknickt, diesmal im Saal Tomi Ungerer in Logelbach, einem Vorort von Colmar. Die französischen Spezialitäten dafür wurden gleich vor Ort eingekauft. Es war wie immer eine fröhliche Runde.

Auch ein Bummel durch die romantischen Weinorte durfte nicht fehlen. So besuchten die Herzogenauracher am Samstag Turckheim, Eguisheim und Ribeauvillé an der Elsässischen Weinstraße. Am frühen Abend fand dann als Abschluss bei einem Winzer in Kaysersberg eine Weinprobe statt. Die Hotelwirtin verabschiedete die fränkische Reisegruppe am Sonntagmorgen am Bus und betonte, dass die Elsässer überzeugte Europäer seien.

Auf der Rückfahrt gab es einen Zwischenstopp in Schwäbisch Hall, wo das Museum Würth besucht wurde, in dem es zurzeit eine Sonderausstellung Sport und Spiele gibt − also durchaus ein Bezug zur Sportstadt Herzogenaurach . Wie geplant kamen alle Teilnehmer am frühen Abend gesund und mit vielen schönen neuen Eindrücken von dieser Fahrt in Herzogenaurach an.

Jörg Blombach