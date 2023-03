Zu einem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 12. März, um 18 Uhr in der St.-Otto-Kirche in Herzogenaurach sind alle ganz herzlich eingeladen. Dieser Gottesdienst wird in der Form der Thomas-Messe gefeiert.

Diese Form des Gottesdienstes hat ihren Namen vom Apostel Thomas, dem Zweifler unter den Jüngern Jesu . Er brauchte zu seinem Glauben auch etwas zum Anfassen und Erleben. Vielen Menschen geht es heute ähnlich. Deshalb lassen sich viele heutige Menschen von dieser Gottesdienstform ansprechen, weil auch Fragen und Zweifel ihren Platz in diesem Gottesdienst haben.

Anders als bei den normalen Gottesdiensten gibt es die sogenannte „offene Zeit“, ein Zeitfenster von 20 bis 30 Minuten mitten im Gottesdienst, wobei den Gottesdienstbesuchern Möglichkeit gegeben wird, besondere Angebote an unterschiedlichen Stationen im Kirchenraum wahrzunehmen: thematische Vertiefungen, Aufschreiben von persönlichen Gebetsanliegen, stilles Gebet mit Kerzen, eine kreative Station. Von diesen Angeboten suchen sich die Anwesenden das aus, was ihnen in der persönlichen Situation gerade guttut.

Katholische und evangelische Christinnen und Christen sind willkommen. Die Frauen und Männer in der Vorbereitungsgruppe haben als Thema für diesen Gottesdienst „Aus welchen Quellen schöpfen wir?“ ausgesucht und passende Stationen gestaltet. red