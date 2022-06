Die Stadt Höchstadt freut sich, dass 2022 erstmals der „Fränkische Theatersommer“ mit zwei Aufführungen im Höchstadter Schlosshof zu Gast sein wird. Don „Quijote & Sancho Pansa“ wird am 8. Juli um 18 Uhr im Höchstadter Schlosshof aufgeführt. Illusion und Wirklichkeit, Dichtung und Wahrheit liegen beständig im Wettstreit miteinander. Miguel Cervantes hat das in seinem Roman-Klassiker anhand seiner beiden Hauptfiguren vorgeführt und damit das berühmteste Komikerpaar der Weltliteratur erschaffen. In der Theaterfassung und Neuinszenierung des Fränkischen Theatersommers werden die kuriosen Abenteuergeschichten spannend umgesetzt und zugleich das Geheimnis um die Dulcinea von Toboso gelüftet. Karten für Erwachsene kosten 23 Euro, ermäßigt 20 Euro. Kinder zahlen 7 Euro. Tickets unter: www.theatersommer.de oder Telefon 09274/ 947440 oder 0170/7849319. Für den 19. August um 18 Uhr ist das Musical „Höchste Zeit“ vorgesehen. Foto: Fränkischer Theatersommer