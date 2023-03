Am kommenden Wochenende, 11. und 12. März, findet im Vereinshaus von Herzogenaurach zum dritten Mal das Fernblick-Festival statt (fern-blick.com). Das Fotofestival wird von Stefan Müller , dem Inhaber von Ringfoto-Müller, und seinem Team organisiert und zog bei der letzten Veranstaltung 2020 mehr als 1400 fotobegeisterte Besucher in die Stadt.

Die Stadt Herzogenaurach ist mittlerweile Partner und Mitpräsentator des Fernblick-Festivals. Als Attraktion werden drei Referenten angepriesen, die im Rahmen des Festivals ihre Multivisionen zeigen werden.

Mit seinem Vortrag „Island und Grönland in 3D – Naturparadiese des Nordens“ (Samstag, 15 Uhr) wird Stephan Schulz den Zuschauern ein visuelles Erlebnis bieten, welches im deutschsprachigen Raum im Bereich der Livereportagen einzigartig sein soll. Er ist schon seit seiner Jugend ein leidenschaftlicher 3-D-Fotograf und präsentiert seine Reportagen mittlerweile bei namhaften Vortragsreihen und Festivals.

In seiner dreidimensionalen Multivision zeigt Stephan Schulz nicht nur fauchende Geysire, tosende Wasserfälle und gewaltige Gletscher, sondern auch Polarlichter und die Unterwasserwelt der Buckelwale.

Der freiberufliche Fotograf und Reisejournalist Bernd Römmelt präsentiert seine beiden Vorträge „Im Bann des Nordens – Abenteuer am Polarkreis“ (Samstag, 19 Uhr) und „Heimspiel – Das bayerische Alpenvorland“ (Sonntag, 14 Uhr). Mittlerweile hat Bernd Römmelt 20 Bildbände zu unterschiedlichen Themen veröffentlicht. Der Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Alpen und die nordischen Regionen, die er in Bildern festgehalten hat. Sein Alpen-Vortrag ist eine Hommage an seine oberbayrische Heimat und ein sehr persönlicher Vortag über Heimatgefühl, Natur und Fotografie.

Zuletzt entführt Dieter Schonlau die Zuschauer mit seinem Vortrag „Borneo – Wunderwelt im Verborgenen“ (Sonntag, 18 Uhr) in die Dschungelwelt der drittgrößten Insel der Erde. Schon seit ihrer Kindheit haben Dieter Schonlau und seine Frau Sandra Hanke von Reisen in den Urwald geträumt. Zusammengerechnet haben sie mittlerweile über zwölf Jahre in unterschiedlichen Regenwäldern verbracht. Sie zeigen in ihrem Vortrag den majestätischen Urwald Borneos und seine grenzenlose Artenvielfalt. Insbesondere die unsichtbare Welt der kleinen Tiere hat Dieter Schonlau für seine Multivision mit Makroaufnahmen dokumentiert.

Für alle, die gerne fotografieren, ist die Fotomesse mit zwölf Ausstellern und Messeangeboten ein Highlight. Alle, die an neuester Fototechnik und Fotozubehör interessiert sind, finden Inspirationen und die Möglichkeit, das Equipment gleich vor Ort auszuprobieren. Wer seine Kamera mitbringt, kann sie beim kostenlosen Check urlaubsfit machen.

Workshops

An den Messeständen präsentieren sich die Marken Canon, OM-System, Tamron, Voigtländer, Benro, Cosyspeed, D-Doptics, Peter Hadley, die Reiseveranstalter Diamir und Inside Africa, Herzfotografie und Ringfoto-Müller. Zudem wird es an beiden Veranstaltungstagen Fotoworkshops geben, die von Trainern der Marken Canon und OM-System begleitet werden und die sowohl für den Einsteiger als auch für den ambitionierten Hobbyfotografen Themen bieten. Die Themen sind: Workshop für Einsteiger in die Fotografie, Makrofotografie, Landschaftsfotografie, Powertraining OM-System, EOS-Systemtraining, Power-Training Canon EOS R-System. red