Der Verein „ Energiewende ER(H)langen“ fordert in einem offenen Brief an die Erlanger Stadtwerke und den Stadtrat : „Kein weiterer Ausbau der Erdgasinfrastruktur!“ Unterzeichnet wurde der Brief von den beiden Vorsitzenden Stefan Jessenberger und Johannes Kollinger.

Gerade unter den Eindrücken des gewaltsamen Einmarschs russischer Streitkräfte in der Ukraine sollten alle Maßnahmen unterlassen werden, die die Abhängigkeit Deutschlands und Europas von russischem Erdgas noch steigern würde, heißt es. „Ganz im Gegenteil sollte dies zum Anlass genommen werden, konsequent auf eine CO2 -freie Energieversorgung zu setzen“.

Dies sei schon aus Gründen des Klimaschutzes geboten. So habe sich der Verein über den Stadtratsbeschluss vom November 2020 gefreut, nach dem die Stadt Erlangen noch vor 2030 klimaneutral werden soll. Schon von daher sollte kein weiterer Ausbau der Erdgasinfrastruktur in Erlangen erfolgen.

Aktuell betreffe dies die in Vorbereitung befindlichen Maßnahmen in der Lessingstraße in Frauenaurach. Wörtlich heißt es in dem offenen Brief : „Wir fordern Sie daher auf, die aktuell laufenden Planungen zum Ausbau des Erdgasnetzes und der Bereitstellung neuer Erdgas-Anschlüsse für Hauseigentümer in Frauenaurach zur stoppen“.

Die Aktiven des Vereins „ Energiewende ER(H)langen“ bieten in diesem Zusammenhang ihre Hilfe an. „Setzen Sie statt dessen konsequent auf den Ausbau der Strom-Netz-Infrastruktur und unterstützen Sie Hauseigentümer, deren Heizungs-Systeme zeitnah ausgetauscht werden müssen, bei der Planung von Wärmepumpen-Heizungen“.

Der Verein stehe mit Vorträgen für Hauseigentümer gerne zur Verfügung. Am 27. April wird es einen öffentlichen Vortrag geben. Die effiziente Wärmeversorgung von Bestandsgebäuden, wie sie in Frauenaurach überwiegend vorherrschen, sei mit Hilfe von Wärmepumpen möglich. bp