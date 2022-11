Der Sieger im Bundesleistungswettbewerb im Bereich Brauer und Mälzer kommt aus Erlangen . Florian Gewalt von der Brauerei Steinbach hat, nachdem er bereits den Landeswettbewerb für sich entschieden hatte, auch den Bundeswettbewerb gewonnen.

Florian Gewalt wurde in eine Erlanger Braudynastie hineingeboren, die Steinbach-Bräu. Nach seinem Abitur 2020 am Gymnasium Fridericianum in Erlangen begann er noch im selben Sommer seine Lehre zum Brauer und Mälzer. Seine Lehrzeit absolvierte er grundlegend bei der Steinbach-Bräu, konnte aber auch Zeit in anderen Betrieben verbringen.

Einen großen Teil davon arbeitete er in der Ammerndorfer Brauerei. Weitere Stationen war die Brauerei Bischhofshof in Regensburg, in Monstein bei Davos, die Hirschbrauerei in Wurmlingen und auch die Steinbach-Mälzerei. Seine Lehrzeit konnte er in diesem Jahr abschließen. Im Oktober begann er in Weihenstephan den Studiengang „Brauwesen und Getränketechnologie“.

Der Bundesleistungswettbewerb der Brauer und Mälzer fand bei der Schwind-Bräu in Aschaffenburg statt. Teilnehmer waren die vier Landessieger Florian Gewalt , Nicklas Mathesdorf (Ricklinger Landbrauerei, Schleswig-Holstein), Nils Schubert (Privatbrauerei Specht in Ehrenfriedersdorf, Sachsen) und Timm Schulte-Übbing, (Eulchen-Brauerei in Mainz, Rheinland-Pfalz).

Geprüft wurden Fachtheorie und Fachrechnen, außerdem das Praxiswissen an mehreren Stationen. Am Ende konnte Florian Gewalt den Wettbewerb für sich entscheiden. Als Bundessieger im Wettbewerbsberuf Brauer und Mälzer ausgezeichnet, ist er somit bester handwerklicher Nachwuchsbrauer Deutschlands. maw