Neun engagierte junge Menschen absolvierten vor Kurzem im Jugendcamp Vestenbergsgreuth bei schönstem Wetter ihre zweiteilige Juleica-Ausbildung.

Nach dem ersten virtuellen Wochenende im Januar durften sich die Teilnehmer nun auch in Person unter Beachtung des aktuell geltenden Hygienekonzepts kennenlernen. Nach einer kurzen spielerischen Wiederholung kamen die Referentinnen Angie Thomas und Angela Panzer zu Besuch in das Jugendcamp Vestenbergsgreuth , um die Themen „Geschlechterbewusste Jugendarbeit“ und „Prävention sexualisierter Gewalt“ zu besprechen. Nach einem Mittagessen auf der Sonnenterrasse kamen die jungen Menschen selbst in Aktion und testeten das Gelände in einer Selbsterfahrungsübung auf Barrieren.

Der informative Sommertag wurde von einem nachhaltigen Drei-Gänge-Menü abgerundet, das die Teilnehmer vorab geplant und in Kleingruppen zubereitet haben. Ein Lagerfeuer war aufgrund der aktuellen Waldbrandgefahr zwar nicht möglich, aber was wäre Jugendarbeit ohne einen Spieleabend in geselliger Runde bei Kerzenlicht und Froschquaken.

Am letzten Morgen gab Theresa Lang vom Bezirksjugendring der Jugendleiterrunde Einblick in das Konzept Diversität und die Möglichkeit eines Privilegien-Checks, bevor die Ehrenamtlichen ihre eigenen Jugendfreizeitenplanungen vorstellten und reflektierten. Und schon war das Wochenende auch wieder vorbei und die neuen Juleica-Inhaber traten die Heimreise an.

Die Grundschulung ist Voraussetzung für die Ausstellung der bundeseinheitlichen Jugendleiter-Card (Juleica). Diese konnten die Teilnehmer nach Abschluss der Schulung sogar noch vor Ort beantragen. Weitere speziell auf die Jugendarbeit abgestimmten Fortbildungsangebote und vielseitige Workshops wird es beim Juleica-Kongress geben. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter www.juleica-kongress.de.

Tamara Küller