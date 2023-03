Die Arbeit des Fischereivereins Frensdorf-Pommersfelden 1980 wird durch Beschluss in der Gemeinderatssitzung entsprechende Würdigung finden. Den Ratsmitgliedern lag ein Antrag von Gerhard Sailmann vor, in dem der Vorsitzende der Fischer um Berücksichtigung der Vereinsarbeit bei der Zuschussvergabe der Gemeinde Pommersfelden nachsuchte.

Wert auf Jugendarbeit

Wie Bürgermeister Gerd Dallner wissen ließ, lege der Fischereiverein viel Wert auf die Jugendarbeit . Regelmäßig würden Veranstaltungen für Jugendliche durchgeführt. Am Ferienprogramm der Gemeinde engagiere sich der Fischereiverein seit Jahren mit einem Probefischen unter Anleitung am Großen See der Gemeinde Pommersfelden . Daneben würden die Fischer für die Reinhaltung der Gewässer sorgen und zur Erhaltung der Erholungsqualität des Großen Sees beitragen.

Es gibt 200 Euro

Bislang sei der Fischereiverein in der Förderliste der Gemeinde nicht enthalten, berichtete der Bürgermeister. Er schlug deshalb vor, den Fischereiverein in die Vereinsförderung aufzunehmen. Für das vergangene Jahr wurde per einstimmigem Beschluss ein Zuschuss von 200 Euro bewilligt.