Andreas Dorsch

Firmen, die sich in Höchstadt neu niederlassen oder schon länger vor Ort sind, sollen sich bei der Gestaltung ihrer Grundstücke auch an den Grünordnungsplan halten, forderte die Fraktion der Grünen in einem Antrag an den Stadtrat .

Der fasste in seiner jüngsten Sitzung dazu aber keinen Beschluss, weil erst geklärt werden soll, ob nicht das Landratsamt dafür zuständig ist, die Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplans zu prüfen.

„Die Festsetzungen haben rechtlichen Charakter, die müssen wir einfordern“, meinte Grünen-Sprecher Peter Winkler. Auch sollten die Gebiete anständig bepflanzt werden, die schon existieren.

CSU-Sprecher Alexander Schulz erinnerte daran, auch schon angemahnt zu haben, dass sich jemand um die Einhaltung der Vorgaben in den Bebauungsplänen kümmern müsse.

Für Junge-Liste-Sprecher Michael Ulbrich sei man sich im Ziel ja einig, nur müsse geklärt werden, wer dafür zuständig ist, die Vorgaben zu kontrollieren. Für Christian Beßler ( AfD ) liegt die Zuständigkeit bei der Stadt. Er monierte zudem, dass Grundstückseigner, die viel pflanzen, oft mit dem Schnitt nicht hinterher kommen und dann Äste und Sträucher in öffentliche Verkehrsräume hängen.

Wie Bürgermeister Gerald Brehm (JL) – der die Gewerbetreibenden nicht gängeln möchte – erklärte, habe man die Kommunalaufsicht um eine rechtliche Einschätzung gebeten. Deren Stellungnahme über die Zuständigkeit wird aber erst nach der Wahl erwartet.