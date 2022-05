Unter dem Motto „Berühr mich!“ werden beim 32. studentischen Theaterfestival „Arena“ vom 22. bis 26. Juni wieder Künstlergruppen aus ganz Europa neu geschaffene wie auch bereits etablierte Bühnen in Erlangen bespielen. Im Rahmenprogramm können die Zuschauer selbst aktiv werden.

„Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass das von Studenten der Universität Erlangen organisierte internationale Festival für Tanz, Theater und Performance nach zwei Jahren der pandemischen Quarantäne wieder stattfinden wird“, sagt Florian Fischer, Vorstand des Vereins „Arena – der jungen Künste. Nach einem Jahr des Experimentierens in digitalen Räumen werden mit dem diesjährigen Festival Grenzfälle von Interaktion und Berührung erforscht, gefordert und ausgetestet. „Wir wollen hinterfragen, was uns spüren lässt und was uns berührt, wenn körperliche Berührung nicht möglich ist. Und wir wollen kollektive Handlungsräume schaffen, in welchen wir Berührungen möglich machen“, erklärt Miriam Sapio, ebenfalls Vorstandsmitglied.

Auf sieben verschiedenen Bühnen im Stadtgebiet Erlangen greifen Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Dänemark, Österreich, Frankreich und Ungarn das Motto auf, spielen mit Emotion und Affekt, Nähe und Abstand und versuchen so die Zuschauer zu berühren, zu aktivieren und zu fordern.

Der Kartenvorverkauf startet am 1. Juni online, in der Zeit vom 6. bis 18. Juni können die Karten direkt am Hugenottenplatz in der Innenstadt erstanden werden. Nähere Informationen zu den Stücken, das kostenfreie Rahmenprogramm sowie der Ticketshop sind auf arena-festival.de zu finden. red